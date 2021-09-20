Covid-19 nedeniyle rapor alan personele sosyal denge tazminatı ödenir mi?

18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "A. Toplu is? sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı" başlıklı 53 üncü maddesinde, "Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir." hükmü, 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." hükmü yer almaktadır.

DENGE TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi gerekse de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında; sosyal denge tazminatının ödenmesinde yıllık izin, aylıksız izin, hastalık raporu gibi hususlarda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olması ve bu gibi durumlarda ödenebilecek tazminata ilişkin düzenlemeleri belediye ile kamu görevlileri sendikası arasında yapılacak sözleşmeye bırakmış olması hususu da dikkate alındığında, Covid-19 salgını nedeniyle tedavi gören veya temaslı olduğu için tek hekim raporuyla karantinaya alınan personele sosyal denge tazminatının ödenmesi hususunu ilgili belediye ile kamu görevlileri sendikaları arasında yapılmış olan sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.