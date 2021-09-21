Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doktor öğretim üyeleri ve 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır." denildi.

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