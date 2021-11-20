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Giriş Tarihi: 20.11.2021 13:56

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 3 Aralık olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak
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