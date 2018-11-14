İçişleri Bakanlığı stajyer kontrolör giriş (sözlü) sınav duyurusu

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İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 12 adet Stajyer Kontrolör kadrosuna 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Giriş(Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3-Giriş(Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP9" puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 72 kişi içerisinde bulunmak (72 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

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