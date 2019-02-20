MEB sözleşmeli bilişim personeli başvuru ve sınav kılavuzu yayınladı!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU VE SINAV KILAVUZU

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca; 21.05.2017 ve 22.07.2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i ( KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır. ) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 15 - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 13 (on üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

(Not: Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.)

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Yazılım (Front-End) Uzmanı (1 kişi — Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

? Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine sahip,

? JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

? ReactJS, VueJS veya AngularJS frameworklerinde bilgi ve tecrübe sahibi (ReactJS tecrübesi tercih sebebidir),

? JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

? SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak (SASS tecrübesi tercih sebebidir),

? Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap altyapısını bilen,

? Redux ve/ve ya Reactive Design konularında deneyimli,

? Cache'leme ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,

? GIT, SVN, CVS gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

? Paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

? Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

2) Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (8 kişi — Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

? Asp.Net hakkında bilgi sahibi olmak ayrıca bunun yanında HTML, CSS, Javascript ve jQuery bilgisine sahip ve Ajax kullanabiliyor olmak, gerektiğinde bootstrap gibi eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında web sitesi geliştirebiliyor olmak. Asp.Net ile en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

? Web forms, web services, web server controls ve SOAP hakkında bilgi sahibi ve kullanmış olmak,

? MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,

? Ado.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB - ODBC),

? .Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu framework ü kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

? C# kod sistemiyle birden çok kullanıcının kullandığı uygulama geliştirmiş olmak,

? LINQ ile ilgili bilgi sahibi olmak,

? WCF hakkında bilgi sahibi olmak,

? Visual Studio 2010 ve üstü IDE leri sorunsuz kullanabiliyor olmak,

? SQL veri sistemlerine aşina olmak ve MS SQL, MySQL, Oracle alt yapılarından biriyle çalışmış ve bu sistemlerden en az birini kullanan bir uygulama yazmış olmak,

? Git versiyon kontrol sistemleriyle çalışmış ve hakim olmak,

? Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, takım çalışmasına yatkın olmak,

? Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

3) Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 kişi — Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

? En az 3 yıl bilgi güvenliği alanında çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

? Yazılım güvenliği alanında bilgi sahibi olmak,

? Web Standartları konularında ve kullanılan protokollerle ilgili (HTTPS / HTML / FTP / JS / URL / Encodings / SQL /.Net/ PHP / Ajax / Jqery) iyi derecede bilgi sahibi olmak,

? XSS, SQL injection önleme teknikleri, Framework çözümleri (.NET MVC, Request Validation, JSTL, JSON, CSRF, v.b.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

? Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, session yönetimi, Basic Authentication, Windows Authentication, OpenID, Forms Authentication, Güvenli CAPTCHA Kullanımı, Kimlik Doğrulama Stratejileri, Zararlı dosya çalıştırma, Cross Site Scripting, Access Control, Thread Safety, Hidden Form Field Manipulation, Parameter Manipulation, Weak Session Cookies, Blind SQL Injection, Numeric SQL Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail Open Authentication, Dangers of HTML Comments, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

? Kod güvenliği analizi konusunda tecrübe sahibi olmak ve gerekli araçları kullanabilmek,

? Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

? Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

? Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları, uygulamaları ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT, vb.)

? Web ve Uygulama Sunucularının yapılandırmaları ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

? Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

1) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

2) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

3) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

4) CEH-Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

5) FCNSP - Fortinet Certified Network Security Professional veya FCNSA-- Fortinet Certified Network Security Administrator sertifikasına sahip olmak,

4) Ağ Uzmanı (1 kişi — Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

? Büyük ölçekli (en az 1000 IP kullanılan) bilgi işlem merkezinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak fiilen en az 3 yıl çalıştığını belgelemek,

? Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

? Routing, switching, LAN, wireless LAN, WLC, WAN, VPN, kablolu-kablosuz 802.1x, Radius, Tacacs, NAS kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

? Cisco ve Huawei marka switch, router, WLC konfigürasyonu ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

? Şehir dışı görev engeli bulunmayan ve gidebilecek durumda olmak,

? İşletim sistemleri ve network güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS/IPS gibi) hakkında bilgi sahibi olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, takım çalışmasına yatkın olmak Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

1) HCNP-Enterprise sertifikasına sahip olmak,

2) Linux işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

3) Microsoft Server sertifikasyonuna sahip olmak,

5) Sistem Uzmanı (1 kişi — Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

? Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

? Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) veya Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak.

? Microsoft Hyper-V veya Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak

? En az 1000 kullanıcı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

? Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016) bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak.

? Microsoft Exchange Server 2010, 2016 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak.

? Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Netapp) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak.

? Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

? Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak.

? MCITP: Enterprise Administrator sertifikasına sahip olmak veya MCITP: Server Administrator sertifikasına sahip olmak

? Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında tecrübe sahibi olmak.

? Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak.

? Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

? Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,

? Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

Tercihen;

1) Vmware Certified Professional 5 (VCP5) ve üzeri sertifikaya sahip olmak

2) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikasına sahip olmak

2. İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-TARİHİ

Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1. Başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır)

2. Özgeçmiş

3. KPSS sonuç belgesi (ÖSYM tarafından 21.05.2017 ve 22.07.2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin belge)

4. Yabancı dil puanını gösteren belge

5. Mezun olduğu okul diploması ya da çıkış belgesi

6. Mesleki tecrübeye ilişkin resmi veya özel kurumlardan alınacak belge

7. En az iki programlama dili bildiğine dair belge

8. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.

18 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu mesai saati bitimine kadar eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir. Elektronik ortamda yapılan başvurulardan ilgili Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yapılacak olan sıralamaya göre sözlü sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste 10 Nisan 2019 tarihinde www.meb.gov.tr -personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.