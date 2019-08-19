Bekçi olmak isteyen binlerce aday fiziki yeterlilik ve sözlü sınav tarihlerine odaklandı. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. En son gelen bilgiye göre ise Polis Akademisi Başkanlığı, 2019/1. Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı fiziki yeterlilik sınav talimatı ve parkurunu yayımlamıştı. Peki Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı ne zaman? İşte 2019 Bekçilik sınavı fiziki yeterlilik ve parkuru bilgileri sizlerle…

BEKÇİLİK FİZİKSEL YETERLİLİK VE SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. "2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.