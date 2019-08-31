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komiser yardımcısı alımı yapacak! 2000 PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman?

komiser yardımcısı alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. On binlerce komiser yardımcısı olmak isteyen vatandaş PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı. Edinilen son bilgiye göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak. Peki PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 31.8.2019 17:52
PAEM komiser yardımcısı alımı yapacak! 2000 PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman?

2019 yılı PAEM komiser yardımcısı alımı ilanı yayınlandı. Müjdeli haberin üzerine binlerce komiser yardımcısı olmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihini ve şartlarını sorgulamaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM)lisans mezunu 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır. Peki PAEM 2000 komiser yardımcısı alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

2019-2020 PAEM LİSANS MEZUNU KOMİSER YARDIMCISI ALACAK

Öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartları henüz netleşmedi. Resmi kurumun açıklaması gelir gelmez haberimizde yer alacaktır.

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PAEM komiser yardımcısı alımı yapacak! 2000 PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman?
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