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Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman? EGM 2019 tarihi açıklandı mı? İşte detaylar!

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştiren bekçilik alımlarına yoğun ilgi sürüyor. On binlerce aday bekçilik sözlü mülakatlarını beklemeye başladı. Bilindiği üzere 1. dönem yazılı sınavın ardından ikinci aşama olan spor mülakatları tamamlandı ve son aşama olan sözlü mülakatların tarihi beklenmeye başlandı. Peki 2019 Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 25.9.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 09:09
Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman? EGM 2019 Bekçilik sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? İşte detaylar!

On binlerce aday bekçilik sözlü mülakatlarını heyecanla beklemeye başladı. ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarına yoğun ilgi sürüyor. Fiziksel mülakatlarını olan adaylar sözlü mülakat aşamasına geçecek. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Peki 2019 Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman? İşte ayrıntılar…

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merakla beklenen bekçilik sözlü mülakatları tarihi henüz belli olmadı. Sözlü mülakat alımları hakkında detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVLARI HAKKINDA

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

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Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman? EGM 2019 Bekçilik sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? İşte detaylar!
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