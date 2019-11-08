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Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu! İşe alım şartları belli oldu mu?

Kamu kurumları personel alımına devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 76 Mühendis ve 24 Tekniker olmak üzere 100 alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda işe alım için gerekli olan şartlar belli oldu

Giriş Tarihi: 8.11.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 11:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu! İşe alım şartları belli oldu mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu! İşe alım şartları belli oldu mu?
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