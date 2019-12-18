Kamu personeli olmak isteyen adaylar Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilanına bakıyor. Devlet Personeli Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 9 unvanda 19 devlet memuru ve 22 unvanda 94 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Buna göre JGK'nın 113 personel alımına yoğun ilgi devam ediyor. Başvuruların edevlet üzerinden yapılacağı personel alımı temininde şahısların kendi başvuruları esas alınacak. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? DPB ile 2019 Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 19 Aralık 2019 tarihinde başlayarak, 05 Ocak 2020 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e- Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır

Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına, "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

İLAN SAYFASINA GİTMEK VE BAŞVURU ŞARTLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (internetten yapılan başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri,

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

h. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

j. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

k. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1'de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.