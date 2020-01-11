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personel alımı başvuru işlemleri! DSİ başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

() personel alımı 2020 yılında yoğun ilgi görüyor. Devlet memuru olarak çalışmak isteyen vatandaşlar 35 mühendis alınacağını duyunca başvuru şartlarını merak etmeye başladı. Kurumun resmi internet sayfası tarafından ilan edilen personel alımı ilanına göre başvurular 8 Ocak 2020 tarihi saat 10.00'da başladı. Başvuru şartları arasında ise 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak yer alıyor. Peki başvurusu son gün ne zaman? DSİ başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Giriş Tarihi: 11.1.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 09:30
DSİ personel alımı başvuru işlemleri! DSİ başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

personel alımı başvuruları başladı. Kamu dairesinde çalışmak isteyen on binlerce aday personel alımı başvuru işlemlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. 8 Ocak tarihinde başlayan başvurular tüm hızıyla sürüyor. Kurumun resmi sitesinde yayınlanan ilanda başvurular http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacak. Peki başvuru işlemleri nasıl yapılır? şartları nelerdir? İşte detaylar!

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DSİ personel alımı başvuru işlemleri! DSİ başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
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