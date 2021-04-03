İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa'nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...