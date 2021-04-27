Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sayıştay Başkanlığı sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Sayıştay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...