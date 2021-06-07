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Giriş Tarihi: 7.6.2021 10:57

279 Sürekli İşçi alıyor

Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor

279 Sürekli İşçi alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, 279 Sürekli İşçi alımı için ilan yayımladı.

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin 07.06.2021 - 11.06.2021 arasında olacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
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