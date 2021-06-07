Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alımı için ilan yayımladı.

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin 07.06.2021 - 11.06.2021 arasında olacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...