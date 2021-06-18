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Giriş Tarihi: 18.6.2021 20:16

39 öğretim üyesi alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü 39 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Rektörlüğü 39 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak
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