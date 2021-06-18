İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü 39 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...