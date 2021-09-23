Türk-Alman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayınlandığı (23.09.2021) tarihten itibaren 15 (onbeş) olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...