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Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:54 Son Güncelleme: 20.10.2021 12:01

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, " Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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