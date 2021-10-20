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Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:46

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, 60 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, 60 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
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