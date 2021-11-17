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Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:16 Son Güncelleme: 17.11.2021 11:17

Çankırı Karatekin Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, 26 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, 26 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 1 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Çankırı Karatekin Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak
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