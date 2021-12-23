İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi alacak.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan, posta ile yapılan ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 7 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...