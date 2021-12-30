Hakkari Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacağını bildirdi.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...