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Giriş Tarihi: 3.1.2022 08:40

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı içi ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alacağını bildirdi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz belirtilen birimlerine; "10/07/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi", "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 14 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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