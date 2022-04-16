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Giriş Tarihi: 16.4.2022 15:58 Son Güncelleme: 16.4.2022 16:08

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 144 sözleşmeli personel alınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 144 sözleşmeli personel alınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 144 sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 144 sözleşmeli personel alınacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre, tabloda başvuru özel şartları belirtilen 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 144 sözleşmeli personel alınacak
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