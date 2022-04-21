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Giriş Tarihi: 21.4.2022 08:46 Son Güncelleme: 21.4.2022 08:49

Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihi itibariyle 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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