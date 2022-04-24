Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 6 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...