Sayıştay Başkanlığı’ndan Denetçi Yardımcısı Adayı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Adayı alım ilanı yayınladı.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

Sayıştay Başkanlığınca nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 25 (yirmibeş) adet kadro için Denetçi Yardımcısı Adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Sınava girecek kişilerde;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular)

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak şartları aranır.

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