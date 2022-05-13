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Giriş Tarihi: 13.5.2022 11:02

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
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