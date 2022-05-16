Amasya Üniversitesi 52 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü 52 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...