Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8/7. Maddesinin (ç) fıkrası gereğince aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihini izleyen 15'inci günün mesai bitimi olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...