Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...