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Giriş Tarihi: 3.6.2022 13:00

Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak

Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak
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