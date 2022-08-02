Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...