Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacaktır. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntlar için tıklayınız...