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Giriş Tarihi: 18.8.2022 09:27

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır." ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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