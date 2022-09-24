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Giriş Tarihi: 24.9.2022 09:20

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak
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