Uşak Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...