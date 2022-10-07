Türk-Alman Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türk-AlmanÜniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...