Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar kurulu Kararının 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnamesine ekli; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' ın 2. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,) 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 1 (bir) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...