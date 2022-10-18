Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:31

Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Biruni Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 1 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA