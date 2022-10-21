İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...