Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...