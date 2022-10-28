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Giriş Tarihi: 28.10.2022 09:06

Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
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