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Giriş Tarihi: 30.10.2022 09:05

Boğaziçi Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca profesör ve doçent (devamlı statüde) alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Boğaziçi Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
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