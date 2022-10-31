Sakarya Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Sakarya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...