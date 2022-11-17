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Giriş Tarihi: 17.11.2022 08:29

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
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