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Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:03 Son Güncelleme: 25.11.2022 09:03

Tillo Belediyesi itfaiye eri alacak

Tillo Belediyesi itfaiye eri alımı için ilan yayımladı.

Tillo Belediyesi itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Tillo Belediyesi itfaiye eri alımı yapacak.

Tillo Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siirt ili Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Tillo Belediyesi itfaiye eri alacak
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