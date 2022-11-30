Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü 'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...