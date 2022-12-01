Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz çeşitli birimlerine, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...