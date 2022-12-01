Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...