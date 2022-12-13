İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacak.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...